Rodler weiterhin im Großeinsatz

Thomas Steu/Lorenz Koller bestätigten in Sigulda (LAT) im Sprint-Weltcup mit Rang 5 ihre gute Form. Am Vortag belegten sie im Doppelsitzerbewerb Rang 11. Jonas Müller legte mit Rang 17 bei den Herren eine weitere Talentprobe ab. Beim Junioren-Weltcup in Innsbruck-Igls behauptete sich Yannick Müller mit Rang 15 im guten Mittelfeld, ebenso wie Sarah Tomaselli mit Rang 18. Nicht so gut lief es für Janika Heinzelmaier, die kurz vor dem Ziel zu Sturz kam und somit ihre guten Trainingsleistungen nicht bestätigen konnte. Die volle Konzentration gilt nun den Weltmeisterschaften, die vom 27. bis 29. Jänner 2017 in Innsbruck-Igls stattfinden.