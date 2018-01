Rodler weiterhin auf Erfolgskurs

Bludenz (dk). Äußerst erfolgreich verlief das vergangene Wochenende für Yannick Müller und Thomas Steu vom Rodelclub Sparkasse Bludenz.

Nach Gold in der Juniorenklasse bei der Österreichischen Meisterschaft der Kunstbahnrodler in Igls überzeugte Yannick Müller auch bei den Junioren-Weltcuprennen am 12. und 14. Jänner im Tiroler Olympiakanal, an denen insgesamt 140 Rodler aus 19 Nationen teilnahmen. Müller belegte in beiden Rennen jeweils den 3. Rang und musste sich nur den Rodlern aus Deutschland geschlagen geben. Damit feierte Müller seine beiden ersten Stockerlplätze bei Weltcuprennen.