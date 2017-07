Rodler bereiten sich auf neue Saison vor

Kürzlich war eine kleine Gruppe der Städtle-Rodler auf einem mehrtägigen Vorbereitungskurs mit der Österreichischen Nationalmannschaft in Faak am See (Kärnten). Mit dabei von den Aktiven Thomas Steu, Yannick Müller, Marcel Tagwerker und als Trainerin Katrin Heinzelmaier. Laut Nachwuchschefin Andrea Tagwerker war der Kurs in erster Linie eine Standortbestimmung, bei dem wichtige Erkenntnisse gewonnen werden konnten.

Training auf Kunststoffbahn

Als nächstes geht es nach Zwickau (BRD) zu einer weiteren Trainingseinheit, an der Madlen Loß und Marcel Tagwerker teilnehmen werden. Zwickau verfügt über eine 350 Meter lange Kunststoffrodelbahn, die für Trainingszwecke ausgezeichnet geeignet ist und auf der auch Sprintrennen durchgeführt werden. Das Bludenzer Rodelteam hat sich für heuer das Ziel gesetzt, an die erfolgreiche vergangene Saison anzuschließen und die gute Position im nationalen und internationalen Rodelsport zu festigen.