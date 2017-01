Rodeln: Steu/Koller bei Weltcup am Königssee mit Karrierebestmarke

Das zweite ÖRV-Gespann David Trojer/Philip Knoll klassierte sich nach zwei Läufen bei tiefwinterlichen Bedingungen auf Platz 17. Nicht am Start war bekanntlich Österreichs Paradeduo Peter Penz/Georg Fischler aufgrund der Herzmuskel-Erkrankung von Fischler. Ob das Duo bei der Heim-WM in Igls Ende Jänner an den Start gehen kann, soll nach weiteren Untersuchungen entschieden werden.

Sieg im Nationencup am Vortag

Steu/Koller hatten bereits am Vortag im Nationencup gewonnen. Im ersten Bewerb der Titelkämpfe in Schönau am Königssee zeigten sie dann abermals auf. Nach dem ersten Durchgang noch Sechste, machten die Österreicher in der Entscheidung noch Plätze gut. Ihre beste Platzierung im Weltcup war für die beiden 22-Jährigen zuvor ein sechster Rang im November 2013 in Lillehammer gewesen.

Außer Reichweite waren die Lokalmatadoren. Auf Bronze fehlte Steu/Koller fast eine halbe Sekunde. Die Europameister Wendl/Arlt fingen im Finale noch die im Weltcup voran liegenden Toni Eggert/Sascha Benecken ab.

(APA)