Kindl kam mit der Bahn noch nicht zurecht - © APA (Archiv)

Der Auftritt von Rodel-Doppel-Weltmeister Wolfgang Kindl auf der Olympiabahn von Pyeongchang hat am Sonntag wenig erfreulich geendet. Der Tiroler landete beim Weltcup-Bewerb in Südkorea nur an der zehnten Stelle, 0,84 Sekunden hinter dem Südtiroler Sieger Dominik Fischnaller. Kindls Landsmänner Reinhard Egger und Armin Frauscher klassierten sich auf den Rängen 16 und 20.