Rodel-Gold für Thomas Steu und Lorenz Koller

Jonas Müller ging bei seinem WM-Debut leider leer aus.

Die Weltmeisterschaft im Olympia-Eiskanal in Igls begann für Thomas Steu und Lorenz Koller vielversprechend. Mit Rang 4 verpassten sie eine Medaille um lediglich 1/10 Sekunde. Beim „normalen“ Doppelsitzerbewerb lief es mit Rang 10 nicht ganz nach Wunsch, was allerdings trotzdem für die Goldmedaille in der U23-Wertung reichte. Jonas Müller zauberte bei seinem WM-Debut im Sprintbewerb der Einsitzer und kam nicht in die Wertung. Beim Einsitzerbewerb lag Müller nach dem 1. Lauf noch an 15. Stelle, fiel allerdings nach Problemen im 2. Head auf Rang 21 zurück.

In der U23-Wertung belegte Müller Rang 7. Die Heim-WM in Igls verlief für das rot-weiß-rote Team sehr positiv. Mit 2 Mal Gold für Wolfgang Kindl (Sprint und Einsitzer), 1 Mal Gold für Thomas Steu/Lorenz Koller (U23 Doppelsitzer), 1 Mal Silber für Peter Penz/Georg Fischler (Sprint Doppelsitzer) und 1 Mal Silber für Armin Frauscher (U23 Einsitzer) wurden die hohen Erwartungen durchaus erfüllt.

Auch der Bludenzer Rodelobmann und VRV Präsident Helmut Tagwerker sowie Cheftrainer Manfred Heinzelmaier zeigten sich von den Leistungen ihrer Athleten angetan, die für die Zukunft noch einiges erhoffen lassen.

>