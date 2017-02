Das "Rockavaria" wird es 2017 nicht mehr geben - © APA (dpa)

Aus für “Rockavaria” im Münchner Olympiapark: Das Festival findet in diesem Jahr nicht mehr statt, wie der Veranstalter am Samstag mitteilte. “Wir wollen unserer Absicht treu bleiben, Rockavaria nur dann zu präsentieren, wenn es gut genug ist”, hieß es in einer Mitteilung der Deutschen Entertainment AG (DEAG). “Nachdem nun unsere letzten Eisen im Feuer erloschen sind, ist das nicht gegeben”.