„Rock on the Roof“ – Konzert mit Fraxner Band

Das „hubers“ mit Mitch Baumann und seinem Team verwöhnte die Konzertbesucher mit Gegrilltem und kühlen Drinks. Auch das Buongustaio Team mit Claudia Dîrmon-Mazzurana und Traian Dîrmon an der Spitze trug mit leckeren italienischen Snacks und einer Weinbar zum kulinarischen Wohl der Gäste bei. Neben Alexander Frischmann (Prisma) mit Elke hatten sich auch Roberto Maier (Immo Agentur), Carlos Baldauf (Immo Agentur), Alexander Mandl, Corinna Nägele, Michelle Bösch, Angelika Heinzle und Aline Wilhelm im Garnmarkt eingefunden, um die Open Air-Stimmung am traumhaften Sommerabend zu genießen und Freunde zu treffen. Auch Stefan Gunz, Patricia Gstrein, Martina Bischof, Kilian und Martina Widmann, Simon Ender, Manfred Böhmwalder und Stefano Generini mischten sich unter die Gäste zum Start des Sommerfestes am Garnmarkt und genossen das südliche Ambiente auf dem Platz.