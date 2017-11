Roberto Blanco: Patricia ist für ihn gestorben

Vater-Tochter-Beziehungen sind wichtig, zwischen Kind und Vater herrscht eine starke untrennbare Bindung - könnte man meinen. Zumindest Roberto Blanco (80) will nach dem öffentlichen Streit mit seiner Tochter Patricia (46) nichts mehr von ihr wissen.

Auf der Buchmesse in Frankfurt platzte Patricia der Kragen: Sie stellte ihren Vater öffentlich und vor laufender Kamera an den Pranger. Roberto Blanco zieht nun einen entgültigen Schlussstrich, er will nichts mehr von ihr wissen.