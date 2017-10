Robert Menasse gewinnt den Deutschen Buchpreis

Deutscher Buchpreis 2017 geht an Robert Menasse - © APA (dpa)

Der Deutsche Buchpreis 2017 geht an den Österreicher Robert Menasse für seinen in Brüssel spielenden Europa-Roman “Die Hauptstadt”, der auch für den Österreichischen Buchpreis nominiert ist. Diese Entscheidung der siebenköpfigen Jury wurde am Montagabend im Frankfurter Römer bekanntgegeben.