Robert Lugar offenbar vor Kandidatur für FPÖ

Kehrt Lugar zur FPÖ zurück? - © APA

Der erst am Mittwoch als Klubobmann des Team Stronach zurückgetretene Robert Lugar steht offenbar vor seiner Rückkehr zur FPÖ – und zwar an wählbarer Stelle auf der Bundesliste für die Nationalratswahl. Laut einem Bericht des “Kurier” soll dieser Schritt bereits am Freitag von den Freiheitlichen verkündet werden. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es am Donnerstag von keiner Seite.