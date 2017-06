Robert Zulj wechselte zu CL-Qualifikant Hoffenheim

Zulj unterschrieb Vertrag bis 2020 - © APA (Archiv)

Offensiv-Mittelfeldspieler Robert Zulj schlägt ein neues Kapitel in seiner Fußballkarriere auf. Am Donnerstag wechselte der 25-jährige Österreicher ablösefrei vom deutschen Zweitligisten Greuther Fürth zu Champions-League-Qualifikant TSG Hoffenheim. Beim Club von Trainer Julian Nagelsmann freut man sich über den Zugang “einer der herausragenden Spielerpersönlichkeiten in der zweiten Liga”.