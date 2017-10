Robbenpaar “DiCaprio” und “Bündchen” in Amerika ausgewildert

Das Robbenpaar "DiCaprio" und "Bündchen" wurde wieder in die Freiheit entlassen. - © AP

Im wahren Leben sind Topmodel Gisele Bündchen und US-Schauspieler Leonardo DiCaprio längst nicht mehr liiert. Als Namenspaten für zwei zusammen ausgewilderte Jungrobben traten sie noch einmal gemeinsam auf: “Sealonardo DiCaprio” und “Giseal Bündchen” wurden am Dienstag nach mehreren Monaten des Aufpäppelns durch Tierschützer am Strand von Sandwich im US-Staat Massachusetts in Freiheit entlassen.