RK Dornbirn siegt bei Landesrotkreuz-Fussballturnier

Lustenau. (mima) Nachdem das Fussballteam der Rotkreuz Abteilung Lustenau im vergangenen Jahr das Turnier für sich entscheiden konnte, fand der Event in diesem Jahr in Lustenau im FC Stadion an der Holzstrasse statt.

Titel geht nach Dornbirn

Sieben Rotkreuz Abteilungen aus dem ganzen Land haben ihre Uniform gegen ein Fussballdress getauscht und bewiesen ihr Können auch am Ball. Um bei den Teams eine gerade Zahl zu haben und so einen geordneten Spielfluss zu gewähren zu können, sprang auch ein Team der Feuerwehr Lustenau ein und nahm (ausser Konkurrenz) am Landesrotkreuzturnier teil. Die Rotkreuzler lieferten sich dann spannende Duelle und kämpften um jeden Ball. Trotzdem waren alle mit Spaß dabei und am Ende durften sich die Kicker der Abteilung Dornbirn über den Turniersieg freuen. Auf Rang zwei folgte die Rettungsabteilung Hohenems vor den Helfern aus Egg. Im Anschluss an den sportlichen Teil folgte der gesellige und bei Live Musik und bester Bewirtung fand auch dieses Turnier in Lustenau einen tollen Abschluss. Im kommenden Jahr wird die Rotkreuzabteilung Dornbirn die Landesmeisterschaft der Rettungsmitarbeiter austragen.