Rita Ora als Talent bei "The Voice of Germany"

Am Donnerstag zeigt sich Sängerin Rita Ora ganz ungewohnt: Sie überrascht die Coaches von "The Voice of Germany" mit einem Auftritt - als angebliche Amateur-Sängerin bei den Blind Auditions.

“Ich bin Rita Ora und ich möchte Sängerin werden. Nein – ich bin Sängerin.”, scherzt Ora. Damit hätte wohl niemand gerechnet: Auch der britische Superstar Rita Ora versucht ihr Glück bei den Blind Auditions der bekannten Casting-Show. Unangekündigt tritt sie als Kandidatin auf.

“Es ist aufregend neue Wege zu gehen.”, gibt sie an. Ora war selbst schon Coach bei “The Voice UK”, nun versucht sie selbst ihr Glück bei den Castings. “Ich bin immer nervös”, lacht die Britin.

„Am Anfang haben alle Talente einen Traum, und durch die Sendung lernt man diese Menschen kennen und denkt darüber nach, wie sehr sie ihren Traum leben wollen.“, gab die Gesangs-Künstlerin im Interview mit ProSieben an.