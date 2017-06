Risse im Regierungslager von Venezuelas Staatschef Maduro

Generalstaatsanwältin Luisa Ortega stellt sich gegen Maduros Pläne - © APA (AFP)

Angesichts der schweren politischen Krise in Venezuela gerät Präsident Nicolas Maduro weiter unter Druck. Durch einen Vorstoß von Generalstaatsanwältin Luisa Ortega deuteten sich weitere Risse im Regierungslager an. Auch mehrere Oppositionspolitiker reichten Klagen gegen die geplante Verfassungsreform ein. In der Hauptstadt Caracas demonstrierten am Freitag (Ortszeit) wieder tausende Menschen.