Rios Sambaschulen drohen mit Ausfall von Karnevalsumzug

Der Zusammenschluss rief den Bürgermeister zu einem Treffen auf, um “eine Lösung für das Problem zu finden”. Crivella hatte Anfang der Woche erklärt, er erwäge, die Subventionen für den Karnevalsumzug in Höhe von zwei Millionen Real (538.271,07 Euro) pro Sambaschule zu halbieren. Die eingesparte Summe solle dann in die Förderung der städtischen Kindertagesstätten fließen, die dann doppelt so hohe Subventionen pro Kind erhalten könnten.

Crivella, ein bekannter evangelikaler Prediger, ist seit Jänner Bürgermeister der brasilianischen Metropole. Der für seine ultra-konservativen Ansichten bekannte Politiker hatte viel Kritik geerntet, als er dieses Jahr nicht an den Karnevalsfeiern teilnahm.

Der Karneval in Rio lockt alljährlich hunderttausende Touristen an und beschert der dortigen Wirtschaft Milliardeneinnahmen. Manche Sambaschulen werden von der Glücksspielmafia finanziell unterstützt, die meisten Sambaschulen sind aber auf öffentliche Subventionen angewiesen sowie auf Sponsoren, deren Zahl in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise in Brasilien immer kleiner wird. Der Karnevalsumzug in diesem Jahr war von mehreren Unfällen mit Festwagen überschattet worden, bei denen etwa 30 Menschen verletzt wurden.

(APA/ag.)