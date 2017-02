Ringerball

Über einen vollen Leiblachtalsaal konnten sich die Organisatoren des Hörbranzer Ringerballs freuen. Mit dem tollen Motto „Chicago, die wilden 20er“ lockten sie die Faschings- und Partyanhänger aus dem ganzen Leiblachtal zu ihrem Ball. Natürlich machte auch die Hörbranzer Faschingsgilde, angeführt von den Leiblachtaler Schalmeien, auch hier Halt. Prinzessin Katja und Prinz Thomas zogen mit ihrem aufregenden Gefolge in den dekorierten Ballsaal und präsentierten ihre inzwischen schon fast legendäre „Moulin Rouge“-Tanz-Show. Begleitet von den Hörbranzer Raubrittern ernteten die Faschingsregenten und ihre Begleiter begeisterten Applaus. Die begehrten Prinzenorden wurden an ausgesuchte Persönlichkeiten verliehen und die Faschingsgilde bedankte sich bei den Organisatoren für ihren Einsatz. Anschließend sorgten die Leiblachtaler Schalmeien mit ihren Klängen für beste Partylaune und ausgelassene Stimmung. Bei der großen Tombola wurden viele tolle Preise verlost und der Hauptgewinner konnte sich über ein neues Fahrrad freuen. Bis in die frühen Morgenstunden wurde an der Bar Fasching gefeiert werden.