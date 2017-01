Rinder-TBC: Derzeit sechs Vorarlberger Höfe gesperrt

Fünf weitere Höfe im Ländle wurden wegen TBC-Verdachts gesperrt. - © APA (Symbolbild)

In Vorarlberg sind derzeit sechs Höfe wegen des Verdachts einer Rinder-TBC-Infektion gesperrt. Nachdem kurz nach Jahresbeginn in Silbertal ein Verdachtsfall aufgetreten war, wurden nun in fünf weiteren Rinderbetrieben positive Hauttests registriert. Betroffen sind drei Höfe im Montafon sowie zwei im Klostertal, teilte die Landesveterinärabteilung am Dienstag per Aussendung mit.