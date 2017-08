Rijeka warf Salzburg mit Heim-0:0 aus Champions-League-Quali

Und jährlich grüßt das Murmeltier - Salzburg nicht in der CL - © APA (EXPA)

Red Bull Salzburg ist es auch im zehnten Versuch nicht gelungen, die Champions League zu erreichen. Der österreichische Fußball-Meister kam am Mittwoch im Zweitrunden-Rückspiel in der Qualifikation für die diesjährige Spielzeit bei HNK Rijeka nur zu einem 0:0, nachdem das Hinspiel 1:1 geendet hatte. Der kroatische Meister steht damit im Play-off, Salzburg macht in der Europa League weiter.