Riesiger US-Staudamm droht wegen Erosionsschäden zu brechen

Oroville-Damm droht zu brechen - © APA (GETTY)

Rund 160.000 Menschen haben sich in Kalifornien vor dem drohenden Bruch eines riesigen Staudamms in Sicherheit gebracht. Der Not-Abflusskanal des Oroville-Staudamms weise starke Erosionsschäden auf, warnte der nationale Wetterdienst am Sonntag. Bei einem Bruch müsse mit einer unkontrollierbaren Überflutung gerechnet werden. Die Anlage liegt rund 125 Kilometer nördlich von Sacramento.