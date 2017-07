Riesiger Besucheranstrum beim Altenstädter Trödelmarkt

“Ich bin seit 6 Uhr in der Früh hier und kann mir nicht erklären, wo all die PKWs noch überall parkieren können” äusserte einer der Platzeinweiser auf einer der Wiesen in Altenstadt. Obwohl die Veranstalter heuer das Parkplatzangebot ausgeweitet hatten, konnten die vielen Autos kaum Platz finden. Ganze Besucherströme drängten sich dicht an dicht durch die einzelnen Stände des bunten Trödelmarktes, der einiges zu bieten hatte: Neben einigen Antiquitäten wie nostalgischen Koffern aus den 50er/60er Jahren, gab es eine Vielzahl an Spielsachen, Büchern, aber auch Kleidung und Schmuck sowie einigen Kuriositäten. Auch fürs leibliche Wohl war bestens gesorgt und die Eismanufaktur Kolibri versorgte die Besucher mit eigenem TSV-Eis. Die Besucher des Flohmarktes waren bunt gemischt und kamen aus allen Ecken und Enden des Landes, um das eine oder andere Schnäppchen zu ergattern oder einfach um etwas zu Flanieren, denn auch das Wetter war wie geschaffen dafür.