Riesige Gasexplosion in Ghana fordert mehrere Todesopfer

Chaos und Angst herrschten am Samstagabend in Ghanas Hauptstadt Accra. Dort hatte es eine gewaltige Gasexplosion gegeben. Nach Angaben der Behörden kam es zu dem Unglück an einer Tankstelle. Mehrere Personen sind dabei ums Leben gekommen.

Ein Augenzeuge berichtet, was er am Samstagabend erlebt hat: "Plötzlich hat man dieses pfeifende Geräusch gehört. Und man hat nur dieses Geräusch von einem zischenden Rohr gehört. Es war Gas. Und das Rohr hat sich hin und her bewegt." Genauere Angaben gibt es noch nicht. Auch die Anzahl der Verletzten ist noch unklar. Rettungskräfte berichteten, dass die Flammen, die sich bis über die Straße ausgebreitet hätten, mittlerweile weitgehend unter Kontrolle seien. Wie es zu der Katastrophe kommen konnte, ist auch bisher noch völlig unklar. Eine ähnliche Explosion an einer Tankstelle hatte im Jahr 2015 rund 100 Menschen in Ghanas Hauptstadt Accra getötet.