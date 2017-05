Riesige aufblasbare Ballerina von Jeff Koons in NY enthüllt

14 Meter hohes Kunstwerk ziert das Rockefeller Center - © APA (AFP)

Der Meister des Kitsch, Jeff Koons, hat am Freitag in New York sein neues Kunstwerk enthüllt: eine aufblasbare Ballerina. Bis zum 2. Juni dominiert die 14 Meter hohe Tänzerin den Platz vor dem Rockefeller Center, auf dem Koons schon zwei Mal zuvor Werke präsentieren durfte. Der US-Künstler ist für seinen Hang zu Kitsch und grellen Farben bekannt.