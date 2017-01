Riesenabfertigung für VW-Vorständin Hohmann-Dennhardt

Hohmann-Dennhardt hatte im Jänner 2016 bei VW angefangen - © APA (Archiv/dpa)

Die frühere deutsche Verfassungsrichterin und jetzige VW-Managerin Christine Hohmann-Dennhardt bekommt nach ihrem Ausscheiden aus dem Volkswagen-Vorstand eine Riesenabfertigung. Verschiedene deutsche Medien nannten am Montagabend Zahlen zwischen 11,5 und 13 Mio. Euro. “Dass ein Vertrag erfüllt wird, ist ein ganz normaler Vorgang”, so Hohmann-Dennhardt, in der “SZ”, die von 11,5 Mio. Euro schrieb.