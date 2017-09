Riesen-Asteroid “Florence” passiert mit Rekordnähe Erde

So fern und doch so nah... - © APA (NASA)

In sicherer Distanz von sieben Millionen Kilometern fliegt derzeit ein riesiger Asteroid an der Erde vorbei. Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen habe ein so großer Brocken derart nah die Erde passiert, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. “Florence” hat einen Durchmesser von 4,4 Kilometern und sollte seinen erdnächsten Punkt Experten zufolge am Freitag gegen 14.00 Uhr MESZ erreichen.