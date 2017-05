Ried und St. Pölten sind für den Abstiegsfall gerüstet

Ried-Sportdirektor Schiemer hat auch einen Plan B in der Schublade - © APA

Wie auch immer der Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga am Sonntag endet – ein Schicksal wie jenes des SV Grödig wird dem Absteiger erspart bleiben. Die Salzburger ließen sich im Vorjahr als Tabellenletzter gleich in die Regionalliga relegieren, diesmal aber strebt der betroffene Club, egal ob er Ried oder St. Pölten heißt, in der Erste Liga den sofortigen Wiederaufstieg an.