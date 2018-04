Ried nur 0:0 in Kapfenberg, Hartberg dominant in Lustenau

Für die SV Ried hat es im zweiten Spiel unter Interimstrainer Franz Schiemer einen kleinen Rückschlag gegeben. Beim schwächelnden Kapfenberger SV gab es am Freitag nur ein 0:0, dazu zwei Gelb-Rote Karten für die Innviertler. Ried fiel auf Platz vier hinter den nicht aufstiegsberechtigten FC Liefering zurück. Hartberg behauptete indes Platz zwei mit einem klaren 4:0-Erfolg bei Austria Lustenau.

Die Rieder taten sich in der ersten Hälfte schwer, auch wenn sie mehr vom Spiel hatten. In der 55. Minute verschlechterten sich die Vorzeichen drastisch, als Linksverteidiger Ronny Marcos vom Platz flog. Kurz davor wären die Gäste bei einer Doppelchance von Seiffedin Chabbi und Ilkay Durmus beinahe in Führung gegangen.