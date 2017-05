Ried nach 2:3-Heimniederlage gegen Mattersburg abgestiegen

Die Innviertler hatten sich mit einigen starken Leistungen im Frühjahr Selbstvertrauen geholt und mit einem Auswärtssieg in Altach am Donnerstag die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Davon war am Sonntag aber in der ersten Halbzeit nichts mehr zu bemerken. Bereits nach 20 Minuten lag die Elf von Lassaad Chabbi mit 0:2 zurück. Michael Perlak (4.) und Patrick Bürger (20.) nutzten die Unsicherheiten in der Rieder Abwehr zur komfortablen Führung. Auch danach waren die Gäste das bessere Team.

Nach einer ersten Halbzeit zum Vergessen brachte Chabbi mit Thomas Fröschl und Clemens Walch zwei frische Offensivkräfte – und damit auch neuen Mut. Fröschl hatte gleich eine Riesenchance, verfehlte aber aus vier Metern das leere Tor (51.). Stefan Nutz machte es zwei Minuten später besser und befeuerte mit seinem Treffer aus 15 Metern die Hoffnungen der Rieder.

Möschl vergab die Ausgleichschance (72.), auf der anderen Seite verhinderte Nutz auf der Linie noch den dritten Gegentreffer (75.), ehe die Burgenländer doch für die Entscheidung sorgten. Nach Vorlage von Joker Stefan Maierhofer traf der ebenfalls eingewechselte Manuel Seidl zum 3:1 (78.). Möschls neuerlicher Anschlusstreffer (83.) war zu wenig, um den Abstieg noch zu verhindern. In der Schlussphase gingen die Emotionen im Rieder Fan-Sektor hoch. Schiedsrichter Dominik Ouschan unterbrach die Partie für einige Minuten und schickte die Mannschaften in die Kabine, ehe die Partie zu Ende gespielt werden konnte.

Konkurrent St. Pölten schaffte derweil trotz einer Niederlage den Klassenerhalt. Die Niederösterreicher verloren bei Rapid durch Tore von Christopher Dibon (9.) und Christoph Schösswendter (56.) beziehungsweise Lonsana Doumbouya (22./Elfmeter) mit 1:2, blieben aber am Ende zwei Punkte vor den Innviertlern.

Für Rapid endete eine verkorkste Liga-Saison mit Endrang fünf, mit 46 Punkten blieben die Hütteldorfer drei Zähler über dem Negativrekord der Saison 2001/02. Am Donnerstag kämpfen die Grün-Weißen in Klagenfurt gegen Meister Salzburg um den Cuptitel und damit um einen Platz in der Europa-League-Qualifikation.

Meister Red Bull Salzburg schloss die Saison mit einem vollen Erfolg und damit einem Clubrekord ab. Die Salzburger setzten sich zu Hause gegen Altach mit 1:0 durch. Ihr Punktekonto schraubten die Bullen auf 81 nach oben – die beste Ausbeute der Salzburger Geschichte. Die bisherige Bestmarke waren 80 Zähler 2013/14 unter Roger Schmidt. Die Entscheidung vor 9.517 Zuschauern brachte ein Eigentor von Nikola Zivotic (38.). Nach Schlusspfiff nahmen die Meisterfeierlichkeiten ihren Lauf. Die Salzburger bejubelten ihren vierten Meistertitel in Serie. Der Vorsprung auf den Vizemeister Austria betrug am Ende 18 Punkte. Ligarekord sind weiter die 19 Zähler, die Sturm Graz 1998 bzw. Salzburg 2007 vorne lagen.

Den Vizemeistertitel sicherte sich die Wiener Austria. Mit einem 6:1 (1:1)-Kantersieg bei der Admira behaupteten die “Veilchen” am Sonntag in der 36. Runde Platz zwei, sorgten so für die beste Abschlussplatzierung seit dem Titelgewinn 2013 und dafür, dass man in der Europa-League-Qualifikation erst später als der Dritte Sturm Graz einsteigen muss.

“Wenn du Zweiter wirst, ist das fast schon eine Meisterschaft”, hatte Trainer Thorsten Fink im Hinblick auf die Möglichkeiten von Serienchampion Salzburg vor drei Tagen erklärt. Die Treffer von Alexander Grünwald (19., 89.), Raphael Holzhauser (62.), Dominik Prokop (71.), Ismael Tajouri (73.) und Kevin Friesenbichler (80.) erfüllten den Wunsch des Deutschen, dessen Truppe Sturm schließlich um drei Punkte distanzierte. Für die Admira scorte Christoph Knasmüllner zwischenzeitlich zum 1:1 (42.).

Sturm Graz unterlag zum Ausklang in Wolfsberg etwas unerwartet mit 0:1, die Steirer wären aufgrund des klaren Sieges der Wiener Austria aber ohnehin ohne reelle Chance auf den Vizemeistertitel gewesen. Den entscheidenden Treffer erzielte Dever Orgill. Der Jamaikaner verwertete eine Vorlage von Sturmpartner Issiaka Ouedraogo von der Strafraumgrenze souverän zum 1:0 für die Hausherren (18.).

