Ried darf nach 2:0 in Altach weiter auf Ligaverbleib hoffen

St. Pölten geht mit zwei Punkten Vorsprung und der um vier Toren besseren Tordifferenz gegenüber Ried in den Schlusstag. Der SKN hat mit dem Auswärtsspiel bei Rapid allerdings das schwierigere Programm, Ried empfängt Mattersburg.

Austria Wien und Sturm Graz gehen punktgleich und mit der gleichen Tordifferenz ins abschließende Fernduell um Rang zwei. Die Austria musste sich bei Meister Red Bull Salzburg mit 2:3 geschlagen geben, Sturm besiegte die Admira 2:1 und sicherte sich damit einen Europacup-Platz. Rapid feierte in Mattersburg einen 3:1-Sieg.

Die Rieder freuten dank Toren von Patrick Möschl (63.) und Peter Zulj (93.) über drei Punkte im Kämpf gegen den Abstieg. Der Erfolg der Oberösterreicher war nicht unverdient, waren sie doch von Beginn an das initiativere Team. Zudem hatten die Innviertler in der 20. Minute Pech, als Clemens Walch den Ball über Altach-Goalie Martin Kobras lupfte. Wie die TV-Bilder bewiesen, landete das Kunstleder von der Latten-Unterkante hinter der Torlinie, Schiedsrichter Gerhard Grobelnik ließ jedoch weiterspielen.

Dass sich diese Fehlentscheidung nicht als entscheidend im Abstiegskampf erweisen sollte, war Möschl zu verdanken. Der Offensivspieler köpfelte in der 63. Minute nach Flanke des künftigen Altachers Stefan Nutz den entscheidenden Treffer für die Oberösterreicher. Zulj sorgte in der 93. Minute aus einem Konter für die Entscheidung.

Der SKN St. Pölten muss nun bis zur letzten Runde um den Klassenerhalt zittern, der WAC ist hingegen nach dem 1:1 bei den Niederösterreichern vorzeitig gerettet. Michael Ambichl brachte St. Pölten in Führung (18.), Christian Klem traf zum rettenden Ausgleich für die Kärntner (33.).

Red Bull Salzburg hat unterdessen erneut meisterliche Klasse bewiesen. Die Salzburger setzten sich nach 0:2-Rückstand im Happel-Stadion gegen die Austria noch mit 3:2 durch und verpassten den Vizemeister-Ambitionen der Wiener damit einen Dämpfer. Zuvor hatten die “Bullen” Geschenke an die Gastgeber verteilt.

Die Austria ging bereits in der sechsten Minute aufgrund eines Eigentors von Andreas Ulmer in Führung. Nach einem starken Beginn war der designierte Vizemeister nahezu exklusiv mit Defensivarbeit beschäftigt, erhöhte aber dank eines Blackouts von Salzburg-Keeper Cican Stankovic in der 29. Minute trotzdem auf 2:0 – Torschütze war Olarenwaju Kayode, der nun bei 17 Treffern hält und damit das Ranking anführt.

Der 19-jährige Amadou Haidara brachte die Salzburger kurz vor der Pause mit einem Traumtor heran, ein Doppelschlag durch Hwang Hee-chan (64. Minute) und Valentino Lazaro (66.) drehte die Partie zugunsten des Meisters. Salzburg gewann damit auch das sechste Duell in Folge mit der Austria. Insgesamt sind die Violetten nunmehr seit elf Bundesliga- bzw. 13 Pflichtspielen gegen die Mozartstädter ohne Sieg. In dieser Saison hatte man sich gegen die Mannschaft von Trainer Oscar Garcia schon drei empfindliche Niederlagen eingefangen und dabei zwölf Tore kassiert.

Sturm Graz hat sich derweil wieder alle Chancen auf den Vizemeistertitel erarbeitet. Mit einem 2:1-Heimsieg gegen Admira Wacker zogen die Steirer in Punkten und Tordifferenz mit der Austria gleich, die Wiener haben aber vor der letzten Runde mehr erzielte Tore. Nicht mehr zu nehmen ist Sturm das Ticket für die Europa-League-Qualifikation.

Die Tore in dieser von exakt 13.299 Zuschauern verfolgten Partie erzielten Baris Atik (20.) und Philipp Zulechner (86.) bzw. Maximilian Sax (42.). Die Admira hat nach dieser Niederlage Rang fünf noch nicht fix, Rapid ist nach einem 3:1-Erfolg in Mattersburg noch in Schlagdistanz.

In der letzten Runde gastiert Sturm beim aller Abstiegssorgen entledigten WAC, die Austria muss zur Admira (jeweils Sonntag, 16.30 Uhr). Sturms Alar hat dann auch noch die Chance auf den Torschützenkönig, aktuell liegt er mit einem Tor in Rückstand. Konkurrent Kayode, der bei 17 Toren hält, fehlt in der letzten Runde wegen einer Gelb-Sperre.

