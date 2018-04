Ried beurlaubte Chabbi - Schiemer Interims-Coach

Herbstmeister SV Ried hat auf seine schlechten Auftritte im Frühjahr reagiert und Trainer Lassaad Chabbi beurlaubt. Bis zur Bestellung eines neuen Chefcoaches übernimmt Manager Franz Schiemer das Amt interimistisch. Das gaben die seit sechs Spielen sieglosen und auf den fünften Tabellenrang der Fußball-Erste-Liga zurückgefallenen Rieder am Montag bekannt.

“Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Die anhaltende Verunsicherung, die in den vergangenen Spielen zu spüren war und sich deutlich in den Ergebnissen niedergeschlagen hat, machte diesen Schritt letztendlich unausweichlich”, wurde Schiemer in einer Ried-Mitteilung zitiert. Der 56-jährige Chabbi hatte die Rieder im März des Vorjahres als Bundesliga-Schlusslicht übernommen und war mit den Innviertlern abgestiegen.