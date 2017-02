Richard Lugner bringt Goldie Hawn zum Wiener Opernball

74th Annual Golden Globe Awards - Arrivals - © APA (GETTY)

Richard Lugner wird am Wiener Opernball am 23. Februar von der amerikanischen Schauspielerin Goldie Hawn begleitet. “Sie hat Golden Globe, sie hat Oscar, sie hat alles”, freute sich der Baumeister bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Seinen heurigen Stargast hat Lugner auf Anraten seiner Tochter Jacqueline ausgesucht, die inzwischen das Kino in der Lugner City leitet.