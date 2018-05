Ricciardo startet in Monaco von vorn

In Monaco gehen einem die Augen über. Sowohl auf dem Formel-1-Kurs als auch abseits. Der Glamour-Grand-Prix mit seiner langen Historie fasziniert, weil während der 19 Kurven so viel passieren kann.

Willkommen zum Formel-1-Spektakel von Monaco! Für Sebastian Vettel & Co. wird es am Sonntag nun so richtig ernst. Auf der riskantesten Stadtrundfahrt der Welt peilt der deutsche Ferrari-Star seinen 50. Karrieresieg an. Die besten Chancen auf den Triumph beim Klassiker im Fürstentum hat aber Daniel Ricciardo. Fast schon mühelos dominierte der Red-Bull-Pilot bislang auf dem Adrenalinkurs, wo das Überholen fast unmöglich ist.