Ricciardo nutzte Baku-Chaos zu erstem Red-Bull-Saisonsieg

Nutznießer der vielen Unterbrechungen war Daniel Ricciardo - © APA (AFP)

Daniel Ricciardo hat am Sonntag in Baku die Gunst der Stunde genutzt. Der Australier landete in einem chaotischen Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan den ersten Saisonsieg für Red Bull. Der 27-Jährige profitierte von zahlreichen Zwischenfällen, in die die favorisierte Konkurrenz involviert war, und setzte sich vor Valtteri Bottas im Mercedes und Sensationsmann Lance Stroll im Williams durch.