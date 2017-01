Riccardo Muti verspricht weitere Konzerte an der Scala

"Es ist als wäre ich nie weg gewesen", so Muti - © APA (dpa)

Nach seinem Comeback an der Scala nach zwölf Jahren Abwesenheit hat der italienische Dirigent Riccardo Muti weitere Auftritte in Mailand versprochen. Unter Druck des Scala-Intendanten Alexander Pereira gab Muti nach seinem zweiten Konzert in Mailand am Samstagabend zu verstehen, dass er 2020 mit seinem Chicago Symphony Orchestra wieder an der Scala auftreten könnte.