Ribery verlängert laut "Kicker" beim FC Bayern um ein Jahr

Der Franzose Franck Ribery wird seinen Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München um ein Jahr verlängern. Das berichtet das Fachmagazin "Kicker". Der 35-Jährige spielt seit elf Jahren für die Münchner. Mit Ribery sei alles klar, er werde einen neuen Kontrakt bis 2019 unterschreiben.

Allerdings müsse der Teamkollege von ÖFB-Star David Alaba akzeptieren, dass die jüngeren Flügelspieler wie Kingsley Coman oder der an 1899 Hoffenheim vergeliehene Serge Gnabry vermehrt zum Einsatz kommen sollten, hieß es.

Schon nach dem Gewinn der 28. deutschen Meisterschaft am vergangenen Samstag hatte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge Ribery und auch Arjen Robben Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung gemacht. “Das Entscheidende ist, wie sie spielen. Und beide spielen erstklassig”, sagte Rummenigge nach dem sechsten Bundesliga-Titel der Münchner in Folge. Gegen eine Vertragsverlängerung mit den Offensivstars spreche “nicht viel”.

Im Fall des 34-jährigen Robben könnte in der Frage einer Vertragsverlängerung ebenfalls eine zeitnahe Entscheidung fallen. “Es gab noch kein neues Gespräch. Das wird vielleicht die nächsten Tage oder nächste Woche stattfinden”, hatte der Niederländer einen Tag vor dem Champions-League-Spiel der Münchner gegen den FC Sevilla gesagt. Robben gehörte genau wie Ribery beim 0:0 und dem damit verbundenen Halbfinal-Einzug der Bayern am Mittwochabend zur Startelf. Seit 2009 spielt Robben für den FCB. Sein Vertrag läuft wie der von Ribery am Saisonende aus.