Rhinzigünar läuten fünfte Jahreszeit ein

Pünktlich am 11.11. um 11Uhr11 marschierten die Lustenauer Rhinzigünar vom Rathaus zum blauen Platz. Mit einer WC-Bürste bewaffnet, gab Pater Herbie seinen Segen für die bevorstehende Narrenzeit.

Hans-Werner Petzold lief in seiner Rolle als Obmann der Rhinzigünar förmlich zu Höchstform auf, als er in seiner Rede am blauen Platz politische Themen der Marktgemeinde ordentlich auf die Schippe nahm. Die faschingstreuen Lustenauer hatten sich denn auch mit Kind und Kegel versammelt, um das lustige Treiben am Platz zu beobachten. Das Greotli wurde aus dem rosaroten Sarg befreit und wird erst wieder darin verschwinden, wenn die Faschingszeit vorüber ist. Heuer feierte man nicht wie gewohnt am üblichen Platz hinter dem Schuhhaus, die Rhinzigünar zog es auswärts zu befreundeten Schalmeien-Gruppen, die in diesem Jahr Jubiläen zu feiern haben.