RHI-Deal von Brasiliens Wettbewerbshütern genehmigt

Mit den fusionskontrollrechtlichen Freigaben in den USA, der EU und Brasilien seien nun wichtige Meilensteine erreicht worden. “Als nächsten Schritt entscheiden unsere Aktionäre auf einer noch einzuberufenden außerordentlichen Hauptversammlung unter anderem über die Verschmelzung der RHI AG auf ihre hundertprozentige niederländische Tochtergesellschaft RHI MAG NV. Wir planen diese Hauptversammlung für den 4. August”, so Stefan Borgas, CEO von RHI und designierter CEO der zukünftigen RHI-Magnesita Gruppe am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Die EU hat Ende Juni unter Auflagen grünes Licht gegeben. Die RHI muss das Dolomitgeschäft im EWR sowie zwei Produktionsstandorte abgeben, die Magnesita muss sich vom deutschen Standort Oberhausen trennen. Bei den Standorten, die die RHI binnen sechs Monaten verkaufen muss, handelt es sich um Marone in Italien und Lugones in Spanien. Die Auflagen, die binnen sechs Monaten umzusetzen seien, bewegten sich “im Bereich der erwarteten Dimension”, hatte die RHI am 28. Juni erklärt.

(APA)