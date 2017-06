RHI-Chef Borgas wird Chef von fusionierter RHI-Magnesita

Closing der RHI-Fusion mit Magnesita für November geplant - © APA

RHI-Chef Stefan Borgas wird nach der geplanten Fusion des Feuerfestkonzerns mit der brasilianischen Magnesita das Managementteam der fusionierten RHI-Magnesita anführen. Der bisherige Chef von Magnesita, Octavio Lopes, wird Finanzvorstand, teilte die börsenotierte RHI am Freitagabend mit. Das Unternehmen wird wie berichtet an die Londoner Börse wechseln, eine Notiz in Wien soll bestehen bleiben.