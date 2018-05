Rheinbähnle entgleist: So lief die Bergung ab

Am Samstag entgleiste das Rheinbähnle, nachdem sich jemand an einer Weiche zu schaffen machte. Nun wurde es geborgen, der Schaden dürfte an die 5.000 Euro gehen. Vom Täter fehlt noch jede Spur.

Am Dienstagabend wurde das Rheinbähnle per Kran wieder in die Gleise gehoben, nun müssen die Schäden an den Waggons untersucht werden. Bis dahin seien sie für den Betrieb gesperrt. Bahn-Betriebsleiter Claude Baltes rechnet mit einem Schaden von an die 5.000 Euro. Man habe noch Glück gehabt, da die Bahn sowohl leer als auch langsam unterwegs gewesen sei.