Rheinauen: Spaß für alle beim Action-Day

Den 23. Juli sollte man sich im Kalender dick anstreichen: An diesem Tag steigt der WANN & WO und VOL.AT Action-Day in den Hohenemser Rheinauen. Alle Besucher können den ganzen Tag gratis blobben oder sich beim Stand Up Paddling versuchen. Und wer sich und seine Freunde für die Blobbing-Meisterschaften anmeldet, hat die Chance auf Hammer-Preise wie einen Städte-Trip nach Barcelona für das Siegerteam, Rheinauen Saisonkarten, Sajas-Longboards, BBQ-Workshops, Musical-Tickets für „Afrika, Afrika!“, uvm.

SUP testen

Am 23. Juli, bzw. am Ausweichtermin, den 29. Juli, kommen alle Rheinauen-Besucher voll auf ihre Kosten. Egal ob bei Blobbing oder Stand Up Paddling. Hier lassen sich mit Surfboard und Paddel nach Herzenslust Gewässer wie der Alte Rhein oder auch der Bodensee befahren. Beim Action-Day kann man tagsüber die beliebten Funsport-Geräte testen. Und auch für die weniger Sportlichen oder Wagemutigen wird bei diesem Event so einiges geboten!

Rheinauen-Jubiläum

Nicht nur W&W wird heuer 40 Jahre alt, auch das Erholungszentrum Rheinauen besteht seit dem Jahr 1977. Das beliebte Bad feiert am Samstag, 22., und Sonntag, 23. Juli (Action-Day), sein Jubiläum mit vielen kostenlosen Aktivitäten wie einem Wasserballturnier, Rutschwettbewerben, einer Kinderhüpfburg, Kinderschminken, Beachvolleyball, einem Clown, einem Glücksrad uvm. Außerdem haben alle Kinder bis 15 Jahre an den Jubiläumstagen freien Eintritt. Ausweichtermin: 29. und 30. Juli.

Infos zru Blobbing-Landesmeisterschaft:

Anmeldung direkt bei Erwin Petritsch in den Rheinauen oder eine E-Mail an the-jump@gmx.at schicken

Das Startgeld beträgt 20 Euro – der Eintritt ist dabei inkludiert

Preise: