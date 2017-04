Rhein Schauen startet in Jubiläumssaison

Lustenau. (mima) Neben dem 125-jährigen Bestehen der Internationalen Rheinregulierung (IRR) und 25 Jahre Verein Rhein-Schauen, feiert auch das Museum das 20-jährige Bestehen und zeigt dazu eine neue Ausstellung.

Maffei wurde wieder in Betrieb genommen

Im Jahre 1892 wurde in Lustenau das Werkhofgelände der Internationalen Rheinregulierung (IRR) mit Schreinerei, Schlosserei, Lokremise und Werkhallen eingerichtet. Zum 100 Jahr Jubiläum im Jahr 1992 wurde die restaurierte Dampflok „Maffei“, eine 1920 in München gebaute und an die damalige IRR-Bauleitung Bregenz gelieferte Maschine, wieder in Betrieb genommen und zusätzlich die Ausstellung „Rhein-Schauen“ durchgeführt. Gleichzeitig war dies die Gründung des Vereines „Rhein-Schauen“, welcher sich seither dafür einsetzt, das historische Jahrhundertbauwerk Rheinregulierung und seine Zukunft durch das Museum und das Rheinbähnle im Bewusstsein der Bevölkerung zu erhalten.

Geschichtsträchtiges Museum

Vor rund 20 Jahren wurde in Lustenau dazu auch das Museum Rhein-Schauen eröffnet und bietet seither interessante Einblicke in die Geschichte des Rheins mit seinen Hochwässern und Überschwemmungen. Die Besucher erhalten dazu Informationen über Kultur, Technik und Natur am Rhein und können mit der ehemaligen Baubahn der Internationalen Rheinregulierung aussergewöhnliche Ausflüge in die traumhaft schöne Landschaft am Bodensee machen.

Neue Ausstellung zum Jubiläum

Zum Saisonstart am kommenden Sonntag lädt Rhein-Schauen zur Rheinmündungsfahrt mit der alten Dampflok, sowie zu einem Fest und der Eröffnung der neuen Ausstellung „Alpenrhein Geschichte“. Dazu wurde im vergangenen Winter die Halle 1 zur Geschichte des Alpenrheins völlig umgestaltet, wobei die verschiedenen Regulierungsprojekte das Herzstück der neuen Ausstellung sind. Die „Regie“ für die neue Ausstellung übernahm der internationale Szenograph Alain Rappaport aus Zürich, welcher eine fließende Architektur schaffte, die vielfältige Bezüge zwischen den Exponaten herstellt. Die Sommersaison der Rhein-Schauen startet am 30. April und dauert bis zum 29. Oktober.