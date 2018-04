RHC Wolfurt vor Entscheidungsspiel in Wimmis

Nach der 5:8-Heimpleite gegen Wimmis muss RHC Wolfurt in der Schweiz gewinnen um das Finale zu erreichen.

Einen eher gebrauchten Tag erwischten Wolfurts Rollhockeyer im Heimspiel gegen Wimmis. Dabei war alles angerichtet für den erstmaligen Finaleinzug. Wolfurt kam auch entsprechend motiviert aus der Kabine und versuchte gleich Druck aufs Tor der Gäste auszuüben. Die sehr tief stehenden Berner Oberländer versuchten ihr Glück über Konter, die immer wieder sehr gefährlich waren. Es dauerte dann auch nur 3 Minuten, bis Wimmis der erste Treffer gelang. In der selben Tonart ging es dann leider weiter und die Gäste führten nach 10 Minuten bereits mit 0:3. Die Wolfurter waren bemüht, fanden aber immer wieder in einem gut aufgelegten Gästekeeper ihren Meister. Mit 4:0 ging es dann zum Pausentee.

Nach der Pause setzte das Heimteam nochmals alles auf eine Karte und als Bartes in der 28. Minute das 1:4 gelang, keimte wieder Hoffnung in der HockeyArena auf. Doch nur 2 Minuten später der nächste Dämpfer. Wimmis traf vom Punkt und stellte den 4Tore-Abstand wieder her. Wolfurt blieb aktiv, gab alles, aber Wimmis wußte auch auf den nächsten Treffer des Heimteams durch Bosch die passende Antwort. – 2:7 nach 43 Minuten. Leider kam dann auch der Hattrick von Jean Carlos Theurer von Minute 46 bis 49 zu spät. Wolfurt ersetzte dann sogar noch Goalie Schüssling durch einen 5 Feldspieler,

was Wimmis dann zum 5:8-Endstand nutzen konnte.

„Unser Team hat alles gegeben, aber am Ende hat es heute nicht gereicht. Die Moral der Truppe ist gut und es war wichtig, dass wir uns beim Stand von 2:7 nochmals zurückgekämpft haben. Das und auch die Ergebnisse der ersten Spiele gegen Wimmis machen Mut für den finalen Showdown am kommenden Samstag.“, blickt Wolfurt Obmann Michael Laritz dem entscheidenden Spiel in Wimmis optimistisch entgegen.

ÖM-Start in Dornbirn

Bevor man am Samstag zum „Finale“ nach Wimmis reist, steht am Dienstag zum Auftakt in der heimischen Liga das Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft aus Dornbirn auf dem Programm. Die Wolfurter wollen hier natürlich den Dreier einfahren und sich zum einen Selbstvertrauen für Samstag holen und aber auch einen guten Start in die ÖM hinlegen

Ergebnis:

RHC Wolfurt – RHC Wimmis 5:8 (0:4)

RHC Wolfurt: Mohr, Schüssling; Zehrer, Bartés 1, Gallego, Wolf, Eberle, Bosch 1, Theurer 3

Stand in der “Best-of-three”-Halbfinalserie: 1:1

Programm:

ÖM 1. Runde:

RHC Dornbirn II – RHC Wolfurt

Dienstag, 01.05.2018, 18 Uhr Stadthalle Dornbirn

NLB-Halbfinale, Spiel 3

RHC Wimmis – RHC Wolfurt

Samstag, 05. Mai 2018, 18 Uhr, Wimmis

NLB-Superfinale

Samstag, 12. Mai 2018, 18.30 Uhr, Zuchwil