RHC Wolfurt verteidigt die Tabellenführung

Am Samstag empfing der RHC Wolfurt im Spitzenspiel der Runde den RHC Vordemwald.

Man merkte von Beginn weg beiden Teams an, dass viel auf dem Spiel stand. Vordemwald agierte überraschend defensiv, stand während der gesamten ersten Hälfte im engen Viereck. Das änderte sich auch nicht, als Robin Wolf nach 4 Minuten zur Wolfurter Führung einschoss. Die Schweizer konterten in Minute 10 mit einem Doppelschlag und gingen mit 2:1 in Führung. Wolfurt erhöhte nochmals die Bemühungen und wurde mit dem Ausgleich durch Bartes noch vor der Pause belohnt.

Nach Seitenwechsel dann nahmen die Schweizer mehr am Spiel teil und es entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der 36. Minute dann erwischte Carafi den Schweizer Keeper mit einem Weitschuss und brachte seine Farben wieder in Front. Fernandez und Bartes eröhten für die Gastgeber mit zwei sehenswerten Treffern innert 2 Minuten auf 5:2. 9 Minuten vor dem Ende schien das die vorentscheidung zu sein. In der verbleibenden Spielzeit gelang jedem Team noch ein Treffer zum hochverdienten 6:3-Sieg für die Wolfurter.

„Wir sind sehr zufrieden, dass wir das Spiel gewonnen haben. Die Mannschaft hat sehr gut gespielt, auch wenn wir nach wie vor viele Ausfälle zu verkraften haben. Wir hoffen, dass in den nächsten Entscheidungswochen wieder alle an Bord kommen und der Trainer wieder aus dem Vollen schöpfen kann.“

War sich Wolfurts Vereinsführung einig.

Schweizer Meisterschaft NLB

RHC Wolfurt –RHC Vordemwald 6:3 (2:2)

RHC Wolfurt: Schüssling, Mohr; Carafí 1, Winter, Bartés 2, Wolf 1, Fernandez 2, Theurer, Zehrer