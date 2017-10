RHC Wolfurt siegt beim Spitzenreiter Münsingen

Wolfurt war noch damit beschäftigt, sich auf die ungewohnte Außenbahn im Berner Oberland einzustellen, da kassierte man nach 5 Minuten per Fernschuss schon das 0:1. Dies schien wie ein Weckruf. Wolfurt verteidigte sehr gut, ließ wenig Möglichkeiten zu und konnte durch einen Doppelschlag in der 16 Minute mit 2:1 in Führung gehen. Theurer und Bartes per Penalty sorgten für die Wolfurter Führung, die auch zum Pausenpfiff noch Gültigkeit hatte. Nach der Pause ließen die Vorarlberger nichts mehr anbrennen. Die kurze Druckphase der Hausherren überstand man unbeschadet. Mohr erwischte wieder einen guten Tag und hielt seinen Kasten sauber. Wolf in Minute 44 aus einem Konter, sowie Bosch in Überzahl in der 47. Minuten sorgten für den 4:1-Endstand.

„Wir konnten die schwierigen Punkte in Münsingen holen und kämpfen uns so langsam in Richtung obere Tabellenhälfte. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden, blicken aber bereits auf die nächsten Aufgaben.“ Ist Trainer Bartes sichtlich erleichtert.

Ergebnis:

HC Münsimgem Wplfge – RJC Wolfurt 1:4 (1:2)

RHC Wolfurt: Mohr; Gallego, Bartes 1, Bosch 1, Theurer 1, Zehrer, Wolf 1