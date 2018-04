RHC Wolfurt löst das Halbfinalticket

Auf dem schnellsten Weg wollte sich der RHC Wolfurt das NLB-Halbfinalticket sichern und ein drittes Spiel in der Serie vermeiden.

Die White Sox rührten vor ihrem Tor ordentlich Beton an und so dauerte es bis zur 9. Minute, ehe Jaume Bartés die drückend überlegenen Wolfurter in Führung schoss. An der Spielanlage änderte das wenig und weil Wolfurt das Zielfernrohr nicht ganz exakt eingestellt hatte ging es nach einem weiteren Bartés-Treffer mit “nur” 2:0 in die Pause.