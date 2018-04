RHC Wolfurt hofft auf Finalteilnahme

Das NLB-Playoff im Rollhockey tritt in die spannendste Phase ein, denn nun wartet das Halbfinale auf Kapitän Aurel Zehrer & Co.

Seit letzten Samstag kennt der RHC Wolfurt seinen Halbfinalgegner, man trifft auf den RHC Wimmis. Der NLA-Absteiger schlug Jet Genf im Viertelfinale ebenso in zwei Spielen wie Wolfurt die White Sox aus Vordemwald, nun kreuzen sich beide Teams im programmierten Halbfinalschlager. In maximal drei Spielen rittern der Österreichische und Schweizer RHCW um den Finaleinzug, wobei Wimmis als besser klassiertes Team der Quali in einem entscheidenden dritten Spiel Heimvorteil hätte.