RHC Wolfurt hat Genf zu Gast

Nach einer kurzen Vorbereitung empfangen Aurel Zehrer & Co den Jet RC Genéve in der HockeyArena. Beim Auswärtsspiel war es eine enge Kiste zwischen den Österreichern und den Schweizern, welche man mit 4:3 für sich entscheiden konnte. Der Siegestreffer fiel allerdings erst im Penalty schießen und kostete den Wolfurtern einen wertvollen Punkt.

Eine Entscheidung in der Verlängerung will man am Wochenende verhindern und von Beginn an für klare Verhältnisse sorgen. Es gilt den Heimvorteil zu nutzen und an die guten Leistungen weiter anzuknüpfen.

RHC Wolfurt – Jet RC Genf

Samstag, 21.01.2017, 18:00Uhr, HockeyArena Wolfurt