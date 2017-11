RHC Wolfurt gewann in Pully knapp

Einen knappen 6:5-Auswärtssieg feierte der RHC Wolfurt in der Schweizer NLB in Pully.

Einen optimalen Start erwischte der RHC Wolfurt beim Auswärtsspiel in Pully. Nach nur 15 Sekunden umkurvte Jean-Carlos Theurer das Tor und brachte sein Team in Führung. In der Folge hatte Wolfurt seine Mühe mit der rauen Unterlage und vergab gute Möglichkeiten den Vorsprung auszubauen. In der Verteidigung war Wolfurt etwas zu langsam, was Pully immer wieder ausnützte. Auf den Ausgleich des Heimteams hatte Theurer die richtige Antwort und brachte Wolfurt wieder in Front. Das Spiel wiederholte sich und nach einem Gallego-Treffer ging es mit einer 3:2-Führung in die Pause.Auch nach dem Seitenwechsel verabsäumte Wolfurt die Vorentscheidung, Pully gab das Spiel nie verloren und kam durch einen Abpraller zum Ausgleich. Wieder ging Wolfurt durch einen Bartés-Penalty in Führung, ein Standard brachte Pully abermals zurück. Wolfurt setzte sich nach Treffern von Gallego und Bosch erstmals mit zwei Treffern ab, vergab zudem einen weiteren Direkten und musste nach einem Pully-Penaltytreffer nochmals zittern. Schlussendlich holte man sich aber die wichtigen 3 Punkte im Kampf um die Spitzenplätze.