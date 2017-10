RHC Wolfurt gastiert beim Tabellenführer Münsingen

Die Berner Oberländer feierten gegen Jet Genève und RCV White Sox ebenso klare Siege wie Wolfurt, mussten sich Vordemwald aber ohne Punktegewinn beugen. Auch im Cupspiel gegen Erstligist Genève RHC machte Münsingen eine gute Figur und hielt bis zur 40. Minute mit, für ein Weiterkommen reichte es dennoch nicht ganz. Besonders aufpassen müssen Jean Carlos Theurer und Co. auf Jonas Schädeli, Spielertrainer und Topscorer der Wölfe in Personalunion. Er konnte in 3 Spielen bereits 9 Mal seine Visitenkarte beim gegnerischen Torhüter abgeben und führt die Schützenliste an. Und auch der holprige Außenplatz auf der Münsinger Schlossmatt spielt den Gastgebern in die Karten.

Aufpassen und geradlinig spielen heißt es deshalb im Lager der Wolfurter, sollen die Punkte mit ins Ländle reisen. In der Defensive darf dem Heimteam nicht zu viel Platz eingeräumt und vor dem gegnerischen Tor müssen die Chancen verwertet werden. In einem Duell auf Augenhöhe wird wohl die Tagesform über Sieg oder Niederlage entscheiden. Wolfurt will jedenfalls die drei Punkte holen und sich langsam an die Tabellenspitze heranarbeiten.

NLB-Qualifikation

HC Münsingen Wölfe – RHC Wolfurt

Samstag, 21. Oktober 2017, 18 Uhr, Schlossmatt